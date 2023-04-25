Цыганков и Лунин выйдут в стартовых составах Жироны и Реала в очном матче команд
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фото из соцсетей
Сегодня, 25 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Испании "Жирона" примет "Реал".
В стартовом составе "Жироны" выйдет украинский вингер Виктор Цыганков.
В составе "Реала" из-за повреждения Тибо Куртуа место в воротах с первых минут займет украинский кипер Андрей Лунин.
⚔️ ???????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ❤️????#GironaRealMadrid pic.twitter.com/t2bt9npgNW— Girona FC (@GironaFC) April 25, 2023
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @GironaFC!@UnicajaBanco | #GironaRealMadrid pic.twitter.com/079KTVIWQd— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 25, 2023
Напомним, что матч начнется в 20:30, а UA-Футбол проведет
Также наш сайт проведет аудио-трансляцию поединка на Youtube.
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