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Цыганков и Лунин выйдут в стартовых составах Жироны и Реала в очном матче команд

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Цыганков и Лунин выйдут в стартовых составах Жироны и Реала в очном матче команд

фото из соцсетей

Новина українською

Сегодня, 25 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Испании "Жирона" примет "Реал".

В стартовом составе "Жироны" выйдет украинский вингер Виктор Цыганков.

В составе "Реала" из-за повреждения Тибо Куртуа место в воротах с первых минут займет украинский кипер Андрей Лунин.

Напомним, что матч начнется в 20:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также наш сайт проведет аудио-трансляцию поединка на Youtube.

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В статье: Реал (Мадрид) Виктор Цыганков Андрей Лунин Жирона
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