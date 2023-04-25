Шевченко: Зинченко - один из лучших левых защитников в этом сезоне

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко считает, что защитник " Арсенала " Александр Зинченко проводит один из лучших сезонов в своей карьере.

"Зинченко – это харизма, целеустремленность, ответственность. У него страсть капитана команды. Он – лидер. Я сделал его самым молодым капитаном в истории сборной Украины, потому что он этого заслуживал. Игроки хотели это видеть. Он подает пример.

Он так легко обращается с мячом, у него очень хорошая техника, и он не боялся брать на себя ответственность, когда играл, даже когда только начинал. Сразу было видно, что у него было другое, особенное качество, отличное от остальных: техника, движение и уверенность.

Я помню, как он пришел в сборную, ему было 16 лет. Он выглядел как ребенок! Он так развился и вырос, капитан сборной Украины, один из лучших левых защитников в этом сезоне. Он заслужил все это своей страстью к футболу, своей дисциплиной, своим желанием и амбициями.

Это его природное качество, он очень умен и может играть на разных позициях на поле.

Он может играть как левым защитником, так и в центре. Мы видели, как он делал это много раз в "Манчестер Сити", он делал то же самое и в "Арсенале". Это естественное качество, он очень хорош технически, очень умен. Он двигается, он всегда находит правильную позицию, чтобы отдать мяч. Это очень, очень приятно видеть.

Он знает, что может выполнять так много ролей на поле. Структура игр "Арсенала" очень четкая, каждый игрок знает свою позицию, и когда вы выигрываете или теряете мяч, Алекс работает так быстро, потому что он умный игрок.

Также он использует каждый случай, чтобы напомнить всем о войне. Он привлекает внимание. Он так хорошо говорит. Он создал свой фонд, через который мы поддерживаем много разных проектов в Украине. Нужно очень гордиться тем, что он сделал и что он делает", – сказал Шевченко.