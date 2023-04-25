Гол Пластуна помог Лудогорцу победить в матче Кубка Болгарии

"Лудогорец" дошел до полуфинала Кубка Болгарии и провел там первый матч двухматчевого противостояния с ФК "Черно Море". Разград победил со счётом 2:1.

Примечательно, что победный гол "Лудогорца" забил украинский защитник Игорь Пластун. Он отличился на 34-й минуте после передачи Десподова, установив счет 2:1. До конца игры цифры на табло не изменились.

Отметим, что второй матч противостояния состоится на поле "Лудогорца" 11-го мая.