Лунин хочет продлить контракт с Реалом, но тренерский штаб имеет другое мнение

Голкипер "Реала" Андрей Лунин хочет продлить контракт с мадридским клубом. Об этом передает Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Марио Кортегана.

По его информации руководство мадридцев разделяет желание украинца, но сомнения есть у представителей тренерского штаба. Для них не стало неожиданностью вчерашнее выступление вратаря в матче против "Жироны" (2:4). Ведь у специалистов складывается впечатление, что 24-летний футболист не прогрессирует в работе с мячом и управление игры - это те аспекты, над которыми стороны совместно работали.

Отмечается, что Лунина считают личностью, которая слишком зациклена на своих идеях и трудно воспринимает новые тактические ходы или указания. Голкипер вроде бы признает эти недостатки, но чувствует, что для исправления имеющихся проблем требует больше игрового времени.

На счету украинца 7 матчей в Ла Лиге, 3 из которых он провел на "ноль". Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

????????️| Lunin wants to renew with Real Madrid. Real Madrid’s board are also open to the idea, but the coaching staff see things differently. @MarioCortegana pic.twitter.com/2YEGDsq1eE

????????️| Real Madrid’s coaches already had doubts about Andriy Lunin, yesterday was not a surprise for them. The feeling regarding Lunin is that he has struggled to improve aspects of his game that were pointed out, particularly his distribution & game management. @MarioCortegana pic.twitter.com/GQDHGbqAvr