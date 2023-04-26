Лунин хочет продлить контракт с Реалом, но тренерский штаб имеет другое мнение
Руководство клуба разделяет желание украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Андрей Лунин хочет продлить контракт с мадридским клубом. Об этом передает Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Марио Кортегана.
По его информации руководство мадридцев разделяет желание украинца, но сомнения есть у представителей тренерского штаба. Для них не стало неожиданностью вчерашнее выступление вратаря в матче против "Жироны" (2:4). Ведь у специалистов складывается впечатление, что 24-летний футболист не прогрессирует в работе с мячом и управление игры - это те аспекты, над которыми стороны совместно работали.
Отмечается, что Лунина считают личностью, которая слишком зациклена на своих идеях и трудно воспринимает новые тактические ходы или указания. Голкипер вроде бы признает эти недостатки, но чувствует, что для исправления имеющихся проблем требует больше игрового времени.
На счету украинца 7 матчей в Ла Лиге, 3 из которых он провел на "ноль". Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.
????????️| Lunin wants to renew with Real Madrid. Real Madrid’s board are also open to the idea, but the coaching staff see things differently. @MarioCortegana pic.twitter.com/2YEGDsq1eE— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 26, 2023
????????️| Real Madrid’s coaches already had doubts about Andriy Lunin, yesterday was not a surprise for them. The feeling regarding Lunin is that he has struggled to improve aspects of his game that were pointed out, particularly his distribution & game management. @MarioCortegana pic.twitter.com/GQDHGbqAvr— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 26, 2023
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