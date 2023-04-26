  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин хочет продлить контракт с Реалом, но тренерский штаб имеет другое мнение
В тренде

Лунин хочет продлить контракт с Реалом, но тренерский штаб имеет другое мнение

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Руководство клуба разделяет желание украинца

Лунин хочет продлить контракт с Реалом, но тренерский штаб имеет другое мнение

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" Андрей Лунин хочет продлить контракт с мадридским клубом. Об этом передает Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Марио Кортегана.

По его информации руководство мадридцев разделяет желание украинца, но сомнения есть у представителей тренерского штаба. Для них не стало неожиданностью вчерашнее выступление вратаря в матче против "Жироны" (2:4). Ведь у специалистов складывается впечатление, что 24-летний футболист не прогрессирует в работе с мячом и управление игры - это те аспекты, над которыми стороны совместно работали.

Отмечается, что Лунина считают личностью, которая слишком зациклена на своих идеях и трудно воспринимает новые тактические ходы или указания. Голкипер вроде бы признает эти недостатки, но чувствует, что для исправления имеющихся проблем требует больше игрового времени.

На счету украинца 7 матчей в Ла Лиге, 3 из которых он провел на "ноль". Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 33-го тура АПЛ
yellow-arrow
"Андрей, ну не чуди". Леоненко не согласен со словами Шевченко про Зинченко
yellow-arrow
Whoscored: Лунин - худший игрок матча Жирона - Реал. Тати - герой, Цыганков в серединке
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Madrid Xtra

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Черноморчик (Одесса )
26.04.2023 в 12:54
Уже 24 года , а он по прежнему вечный дублёр . С другой стороны , бабло поднял , титулы на шару получил . Интересно а он в 30 лет пойдет играть в клубы второй лиги или сразу карьеру закончит ?
Ответить
+1
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
26.04.2023 в 12:23
добрий воротар, але занадто довго полірував лавку
Ответить
+1
0
Vantala (Kharkiv)
26.04.2023 в 12:43
Це називається "перспективний". Тобто був таким.
Ответить
0
0
Caballero (DC)
26.04.2023 в 11:52
Люди добрі, останні кілька років тільки і мусуються чутки про бажання Луніна змінити клуб з метою отримання ігрової практики. Орієнтовно, місяць тому була така ж інфа. І, РАПТОМ, Лунін ХОЧЕ залишитися в Реалі, а клуб НЕ ХОЧЕ Луніна. Чого варті фейки про бажання Луніна грати поза Реалом?
Ответить
+3
0
alex.belogubko (одесса)
26.04.2023 в 11:24
он и в Сбу не играет --вечный лавочник
Ответить
+1
0
MaximSK (Киев)
26.04.2023 в 10:49
Для Лунина будет лучше если он уйдет в другой клуб, где будет больше игровой практики. Лучше играть постоянно в основе середняка Ла лиги, чем несколько раз в Реале за сезон. У Лунина еще есть проблема игры с мячом и коммуникация с обороной что показала вчерашняя игра.
Ответить
+1
0
download1 (huyersk)
26.04.2023 в 11:55
Я вчора кілька разів бачив як він фінтив у власному штрафному перепасовуючись з захисниками. І де там пробеми з комунікацією?
Ответить
+1
0
Болельщик39 (Харьков)
26.04.2023 в 13:00
"Коммуникация" означает подсказывать голосом.
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде