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Буряк - про Мудрика: Когда желания много, но ничего не получается, надо успокоиться и работать

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Шумиха вокруг футболиста мешает ему сосредоточиться на футболе

Буряк - про Мудрика: Когда желания много, но ничего не получается, надо успокоиться и работать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Леонид Буряк высказался о перспективах Михаила Мудрика в "Челси", который пока не может найти свою игру в Англии.

- Лэмпард дал Мудрику провести первый полный матч в АПЛ. Как, на ваш взгляд, изменилась роль Михаила при новом тренере?

- Мудрик - очень талантливый футболист, которому нужно время. Та истерика, которая вокруг его персоны присутствует, она мешает ему сконцентрироваться на футболе. Ему нужно абстрагироваться. Знаете, когда желания много, но ничего не получается надо успокоиться, работать на тренировках и стабильно играть, а все остальное придет с опытом.

– Чем может помочь Мудрик Лэмпарду в "Челси"?

– Будем надеяться, что так и будет, потому что в "Челси" атмосфера сейчас ненормальная. Там собралось слишком много хороших игроков. На все нужно время, которого нет.

– Гипотетическая аренда в "Брайтон" ставит крест на его перспективах в "Челси"?

– Если у Мудрика не будет постоянного места в "Челси", ему нужно играть. Он же не ветеран, который больше 20-ти минут играть уже не может. Решающее слово в этом вопросе будет за клубом. Нельзя приехать из УПЛ в АПЛ и одномоментно заиграть на том уровне.

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В статье: Леонид Буряк Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Fanday

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