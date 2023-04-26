Конопля: Видел, когда и Феликс и Хавертц не отдавали на Мудрика. Может, там между ними что-то есть

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля высказался относительно адаптации украинца Михаила Мудрика в " Челси ".

"Честно говоря, я видел моменты, когда и Феликс не отдавал, и Хавертц. Может, там между ними что-то есть. Даже по телевизору видно. На поле тоже, когда Миша открывается за спину центральному защитнику, а Феликс просто ведет мяч и не отдает.

Феликс дает постоянно на Хавертца, а Хавертц на Феликса. Может, они не слышали, когда Фофана говорил, что Мудрик быстрый.

Мне кажется, если игру перестроить на игру в 8 защитников, и один кто-то отдаст передачу, когда Миша бежит, то, может, и результат поменяется", – сказал Конопля.