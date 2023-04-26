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Конопля: Видел, когда и Феликс и Хавертц не отдавали на Мудрика. Может, там между ними что-то есть

Наши за границей
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(1 голосов)

Неужели игнорируют?

Конопля: Видел, когда и Феликс и Хавертц не отдавали на Мудрика. Может, там между ними что-то есть

Фото: https://twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля высказался относительно адаптации украинца Михаила Мудрика в "Челси".

"Честно говоря, я видел моменты, когда и Феликс не отдавал, и Хавертц. Может, там между ними что-то есть. Даже по телевизору видно. На поле тоже, когда Миша открывается за спину центральному защитнику, а Феликс просто ведет мяч и не отдает.

Феликс дает постоянно на Хавертца, а Хавертц на Феликса. Может, они не слышали, когда Фофана говорил, что Мудрик быстрый.

Мне кажется, если игру перестроить на игру в 8 защитников, и один кто-то отдаст передачу, когда Миша бежит, то, может, и результат поменяется", – сказал Конопля.

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В статье: Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик Ефим Конопля
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Комментарии (1)
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Brian Cohen (Дніпро)
26.04.2023 в 19:45
От! А то штани, штани...
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