Конопля: Видел, когда и Феликс и Хавертц не отдавали на Мудрика. Может, там между ними что-то есть
Неужели игнорируют?
Фото: https://twitter.com/ChelseaFC
Защитник "Шахтера" Ефим Конопля высказался относительно адаптации украинца Михаила Мудрика в "
"Честно говоря, я видел моменты, когда и Феликс не отдавал, и Хавертц. Может, там между ними что-то есть. Даже по телевизору видно. На поле тоже, когда Миша открывается за спину центральному защитнику, а Феликс просто ведет мяч и не отдает.
Феликс дает постоянно на Хавертца, а Хавертц на Феликса. Может, они не слышали, когда Фофана говорил, что Мудрик быстрый.
Мне кажется, если игру перестроить на игру в 8 защитников, и один кто-то отдаст передачу, когда Миша бежит, то, может, и результат поменяется", – сказал Конопля.
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