Галлас: Защита – не сильная сторона Зинченко. В последних матчах он играл не очень хорошо
Легенда канониров раскритиковал игру Алекса в обороне
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-игрок лондонских "
"Зинченко проспал третий гол "Саутгемптона", и это уже не первый раз, когда его критикуют. Защита – не его сильная сторона, игра один в один часто становится проблемой.
Он один из самых опытных игроков "Арсенала", и именно в таких играх нужен этот опыт, хочется видеть, как он руководит игрой. Но мы этого не увидели. В последних матчах он играл не очень хорошо", — сказал Галлас.
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Источник:The Sun
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