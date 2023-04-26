Галлас: Защита – не сильная сторона Зинченко. В последних матчах он играл не очень хорошо

Экс-игрок лондонских " Арсенала " и "Челси" Вильям Галлас высказал свое мнение об игре в обороне украинского защитника "канониров" Александра Зинченко.

"Зинченко проспал третий гол "Саутгемптона", и это уже не первый раз, когда его критикуют. Защита – не его сильная сторона, игра один в один часто становится проблемой.

Он один из самых опытных игроков "Арсенала", и именно в таких играх нужен этот опыт, хочется видеть, как он руководит игрой. Но мы этого не увидели. В последних матчах он играл не очень хорошо", — сказал Галлас.