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Галлас: Защита – не сильная сторона Зинченко. В последних матчах он играл не очень хорошо

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Легенда канониров раскритиковал игру Алекса в обороне

Галлас: Защита – не сильная сторона Зинченко. В последних матчах он играл не очень хорошо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок лондонских "Арсенала" и "Челси" Вильям Галлас высказал свое мнение об игре в обороне украинского защитника "канониров" Александра Зинченко.

"Зинченко проспал третий гол "Саутгемптона", и это уже не первый раз, когда его критикуют. Защита – не его сильная сторона, игра один в один часто становится проблемой.

Он один из самых опытных игроков "Арсенала", и именно в таких играх нужен этот опыт, хочется видеть, как он руководит игрой. Но мы этого не увидели. В последних матчах он играл не очень хорошо", — сказал Галлас.

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В статье: Арсенал (Лондон) Вильям Галлас Александр Зинченко
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Источник:
The Sun

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