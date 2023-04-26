Битва за титул. Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч против Манчестер Сити
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 26 апреля, в АПЛ состоится центральный матч не только 33-го тура, но и, возможно всего второго круга чемпионата. В очном поединке сойдутся претенденты на титул – "Манчестер Сити" примет "Арсенал".
На данный момент "Арсенал" опережает "Сити" на 5 очков, но у манкунианцев еще две игры в запасе.
В стартовом составе "канониров" выйдет украинский защитник и экс-игрок горожан Александр Зинченко.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) April 26, 2023
???? Xhaka returns
???? Odegaard makes 100th appearance
⚡️ Jesus in attack
Let’s do this - together! pic.twitter.com/0oUpIYvl0o
???????????????? ???????????????? ????— Manchester City (@ManCity) April 26, 2023
XI | Ederson, Walker, Dias, Akanji, Stones, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (C), Bernardo, Grealish, Haaland
SUBS | Ortega Moreno, Phillips, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Foden, Palmer, Lewis#ManCity | @HaysWorldwide pic.twitter.com/sf5NFOZj98
Отметим, что матч начнется в 22:00. UA-Футбол проведет
Также наш сайт на Youtube проведет аудиотрансляцию противосстояния.
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