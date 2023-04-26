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Битва за титул. Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч против Манчестер Сити

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Стартовые составы команд

Битва за титул. Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч против Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 26 апреля, в АПЛ состоится центральный матч не только 33-го тура, но и, возможно всего второго круга чемпионата. В очном поединке сойдутся претенденты на титул – "Манчестер Сити" примет "Арсенал".

На данный момент "Арсенал" опережает "Сити" на 5 очков, но у манкунианцев еще две игры в запасе.

В стартовом составе "канониров" выйдет украинский защитник и экс-игрок горожан Александр Зинченко.

Отметим, что матч начнется в 22:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также наш сайт на Youtube проведет аудиотрансляцию противосстояния.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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