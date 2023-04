Битва за титул. Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч против Манчестер Сити

Сегодня, 26 апреля, в АПЛ состоится центральный матч не только 33-го тура, но и, возможно всего второго круга чемпионата. В очном поединке сойдутся претенденты на титул – "Манчестер Сити" примет "Арсенал".

На данный момент "Арсенал" опережает "Сити" на 5 очков, но у манкунианцев еще две игры в запасе.

В стартовом составе "канониров" выйдет украинский защитник и экс-игрок горожан Александр Зинченко.

