Снова в запасе. Лэмпард не нашел Мудрику места в старте на матч с Брентфордом
Стартовые составы команды
фото - FC Chelsea
Сегодня, 26 апреля, в матче 33-го тура АПЛ "
Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик остался в запасе своей команды.
Отметим, что матч начнется в 21:00. UA-Футбол проведет
Ну и отметим, что Мудрик, который перешел в "Челси" этой зимой за 70 млн евро, сыграл с того момента за лондонцев 12 матчей (6 в стартовом составе), в которых отдал 2 ассиста.
Your Chelsea side tonight! ????@ParimatchGlobal | #CheBre pic.twitter.com/QacJUb9bmD— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 26, 2023
???? Your Bees for tonight's derby#CHEBRE | #BrentfordFC | @BlueJeansNet— Brentford FC (@BrentfordFC) April 26, 2023
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