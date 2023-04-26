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Снова в запасе. Лэмпард не нашел Мудрику места в старте на матч с Брентфордом

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Стартовые составы команды

Снова в запасе. Лэмпард не нашел Мудрику места в старте на матч с Брентфордом

фото - FC Chelsea

Новина українською

Сегодня, 26 апреля, в матче 33-го тура АПЛ "Челси" примет "Брентфорд".

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик остался в запасе своей команды.

Отметим, что матч начнется в 21:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Ну и отметим, что Мудрик, который перешел в "Челси" этой зимой за 70 млн евро, сыграл с того момента за лондонцев 12 матчей (6 в стартовом составе), в которых отдал 2 ассиста.

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В статье: Брентфорд Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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