Украинский легионер не вышел за Петрокуб в матче Кубка Молдовы против Шерифа. Фаворит победил 2:0
В противостоянии предусмотрено два матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alexander Hassenstein - UEFA/UEFA
В полуфинале Кубка Молдовы "Шериф" сыграл против "Петрокуба". Победу одержал фаворит пары 2:0. Голами отличились Тапсоба и Исмаиль.
Отметим, что в заявке "Петрокуба" оказался украинец Артём Федоров. Всю свою профессиональную карьеру он проводит в Молдове. В этом сезоне он отыграл 18 матчей, забил два гола. Но против Шерифа сегодня на поле не выходил.
Следует добавить, что в противостоянии предусмотрен второй матч.
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