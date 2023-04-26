Украинский легионер не вышел за Петрокуб в матче Кубка Молдовы против Шерифа. Фаворит победил 2:0

В полуфинале Кубка Молдовы "Шериф" сыграл против "Петрокуба". Победу одержал фаворит пары 2:0. Голами отличились Тапсоба и Исмаиль.

Отметим, что в заявке "Петрокуба" оказался украинец Артём Федоров. Всю свою профессиональную карьеру он проводит в Молдове. В этом сезоне он отыграл 18 матчей, забил два гола. Но против Шерифа сегодня на поле не выходил.

Следует добавить, что в противостоянии предусмотрен второй матч.