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Украинский легионер не вышел за Петрокуб в матче Кубка Молдовы против Шерифа. Фаворит победил 2:0

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В противостоянии предусмотрено два матча

Украинский легионер не вышел за Петрокуб в матче Кубка Молдовы против Шерифа. Фаворит победил 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alexander Hassenstein - UEFA/UEFA

UA-Футбол
Новина українською

В полуфинале Кубка Молдовы "Шериф" сыграл против "Петрокуба". Победу одержал фаворит пары 2:0. Голами отличились Тапсоба и Исмаиль.

Отметим, что в заявке "Петрокуба" оказался украинец Артём Федоров. Всю свою профессиональную карьеру он проводит в Молдове. В этом сезоне он отыграл 18 матчей, забил два гола. Но против Шерифа сегодня на поле не выходил.

Следует добавить, что в противостоянии предусмотрен второй матч.

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В статье: Шериф (Тирасполь)
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