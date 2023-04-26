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Челси горит на своём поле Брентфорду - Лэмпард в перерыве кинул в бой Мудрика

Наши за границей
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Украинец вышел на замену

Челси горит на своём поле Брентфорду - Лэмпард в перерыве кинул в бой Мудрика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" играет матч 33-го тура АПЛ против "Брентфорда", и после первого тайма дела у лондонцев идут не ахти – команда на своем поле горит 0:1.

Поэтому Фрэнк Лэмпард после перерыва кинул в бой Михаила Мудрика, котоырй начинал матч в запасе. Украинец заменил Галлахера.

UA-Футбол проводит текстовый онлайн поединка.

Ну и отметим, что Мудрик, который перешел в "Челси" этой зимой за 70 млн евро, сыграл с того момента за лондонцев 12 матчей (6 в стартовом составе), в которых отдал 2 ассиста.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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