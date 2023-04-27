Мудрик в матче с Брентфордом ни разу не пробил по воротам

В рамках 33-го тура чемпионата Англии "Челси" в домашнем поединке проиграл "Брентфорду" (0:2).

Вингер "синих" Михаил Мудрик вышел на замену на 46-й минуте, заменив Галлахера. За время, проведенное на поле, украинец сделал 42 касания мяча, отдал 26 точных передач из 30 (87%), в том числе 1 ключевую, ни разу не пробил по воротам, сделал 1 точный навес из 3, провел 3 удачные обводки из 3, заработал 1 фол и 1 раз нарушил правила сам.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия украинского вингера в 6.5 и 6.8 соответственно. Это 6-й показатель среди игроков "Челси", которые приняли участие во вчерашнем матче.