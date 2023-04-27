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Зинченко провел на поле весь матч против Ман Сити – у него 68 касаний мяча

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Команда украинца проиграла

Зинченко провел на поле весь матч против Ман Сити – у него 68 касаний мяча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде проиграл "Манчестер Сити" (1:4). Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко вышел в старте и отыграл всю игру.

За это время Зинченко сделал 68 касаний мяча, отдал 47 точных передач из 54 (87%), по разу вынес мяч, перехватил его и отобрал, 1 раз был обыгран, выиграл 2 верховые дуэли из 3, нанес 1 удар по воротам (заблокированный), 1 раз сфолил и провел 1 удачную обводку при одной попытке.

От порталов WhoScored и SofaScore украинец получил 6.1 и 6.2 соответственно.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
sofascore

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