Фаны Брентфорда - Мудрику: Ты должен был подписать контракт с большим клубом
Болельщики "пчел" высмеяли украинца
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Болельщики "Брентфорда" во время матча 33-го тура чемпионата Англии с "Челси" адресовали одну из своих речевок Михаилу Мудрику. Об этом написал в своем Twitter журналист 90min Шон Уолш.
"Ты должен был подписать контракт с большим клубом", — выкрикивали фанаты.
Отметим, что прошлым летом "Брентфорд" даже делал предложение "Шахтеру" по трансферу Мудрика. В итоге этой зимой украинец перебрался на "Стэмфорд Бридж". Сумма трансфера составила 70+30 миллионов евро.
Напомним, что Михаил начал поединок с "Брентфордом" на скамье запасных, а на поле вышел после перерыва. Помочь своей команде он так и не смог.
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