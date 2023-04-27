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Фаны Брентфорда - Мудрику: Ты должен был подписать контракт с большим клубом

Наши за границей
(1 голосов)

Болельщики "пчел" высмеяли украинца

Фаны Брентфорда - Мудрику: Ты должен был подписать контракт с большим клубом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики "Брентфорда" во время матча 33-го тура чемпионата Англии с "Челси" адресовали одну из своих речевок Михаилу Мудрику. Об этом написал в своем Twitter журналист 90min Шон Уолш.

"Ты должен был подписать контракт с большим клубом", — выкрикивали фанаты.

Отметим, что прошлым летом "Брентфорд" даже делал предложение "Шахтеру" по трансферу Мудрика. В итоге этой зимой украинец перебрался на "Стэмфорд Бридж". Сумма трансфера составила 70+30 миллионов евро.

Напомним, что Михаил начал поединок с "Брентфордом" на скамье запасных, а на поле вышел после перерыва. Помочь своей команде он так и не смог.

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В статье: Брентфорд Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (2)
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oleg.m.3972 (Харьков)
27.04.2023 в 15:31
При чём тут Мудрик ? Они Челси высмеяли.
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.04.2023 в 15:02
Брентфорд зрозумів, якої вони халепи уникнули, якби взяли того "генія" собі у команду
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0
-1

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