Миколенко попытается сдержать Ньюкасл. Украинец выйдет в стартовом составе
Стартовые составы команд
Фото: evertonfc.com
Сегодня, 27 апреля, "Эвертон" в рамках 33-го тура чемпионат примет "Ньюкасл".
В стартовом составе "ирисок" выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.
Напомним, что матч начнется в 21:45, UA-Футбол проведет
Также отметим, что украинец в текущем сезоне сыграл за "Эвертон" 32 матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
На данный момент "Ньюкасл" идет на 3-м месте в таблице, "Эвертон" борется за выживание - 19 позиция.
Tonight's Toffees! ????#EVENEW pic.twitter.com/PsxlAgUCg1— Everton (@Everton) April 27, 2023
HOWAY NEWCASTLE! ????#EVENEW pic.twitter.com/WPu35d3Jeo— Newcastle United FC (@NUFC) April 27, 2023
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