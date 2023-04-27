Миколенко попытается сдержать Ньюкасл. Украинец выйдет в стартовом составе

Сегодня, 27 апреля, "Эвертон" в рамках 33-го тура чемпионат примет "Ньюкасл".

В стартовом составе "ирисок" выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.

Напомним, что матч начнется в 21:45, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Также отметим, что украинец в текущем сезоне сыграл за "Эвертон" 32 матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

На данный момент "Ньюкасл" идет на 3-м месте в таблице, "Эвертон" борется за выживание - 19 позиция.