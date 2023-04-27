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Журналист из ОАЭ: Ребров подпишет новый контракт с Аль-Айном на несколько сезонов

Наши за границей
(1 голосов)

Из ОАЭ приходит такая информация

Журналист из ОАЭ: Ребров подпишет новый контракт с Аль-Айном на несколько сезонов

фото из соцсетей

Новина українською

Журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад продолжает заявлять, что главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров продлит контракт с клубом.

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Источник заявляет, что тренер в конце сезона продлит контракт с клубом. При этом, новое соглашение будет рассчитано на несколько сезонов.

Отметим, что соглашение специалиста с клубом истекает в июне этого года.

При этом, украинские источники активно пишут о том, что Ребров летом примет сборную Украины.

Также президент УАФ Андрей Павелко недавно официально заявил, что к следующим матчам отбора Евро-2024 сборную Украины будет готовить новый главный тренер.

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В статье: Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
27.04.2023 в 21:20
Провокатори ;)
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