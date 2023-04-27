Журналист из ОАЭ: Ребров подпишет новый контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
Из ОАЭ приходит такая информация
фото из соцсетей
Журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад продолжает заявлять, что главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров продлит контракт с клубом.
Источник заявляет, что тренер в конце сезона продлит контракт с клубом. При этом, новое соглашение будет рассчитано на несколько сезонов.
Отметим, что соглашение специалиста с клубом истекает в июне этого года.
При этом, украинские источники активно пишут о том, что Ребров летом примет сборную Украины.
Также президент УАФ Андрей Павелко недавно официально заявил, что к следующим матчам отбора Евро-2024 сборную Украины
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