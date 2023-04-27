Журналист из ОАЭ: Ребров подпишет новый контракт с Аль-Айном на несколько сезонов

Журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад продолжает заявлять, что главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров продлит контракт с клубом.

Источник заявляет, что тренер в конце сезона продлит контракт с клубом. При этом, новое соглашение будет рассчитано на несколько сезонов.

Отметим, что соглашение специалиста с клубом истекает в июне этого года.

При этом, украинские источники активно пишут о том, что Ребров летом примет сборную Украины.