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На счету Миколенко 21 точная передача и 2 перехвата в матче с Ньюкаслом

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Украинец отыграл все 90 минут

На счету Миколенко 21 точная передача и 2 перехвата в матче с Ньюкаслом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг, 27 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии, в котором "Эвертон" на своем поле встречался "Ньюкаслом". Встреча завершилась победой гостей 4:1.

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Украинский защитник "ирисок" Виктор Миколенко вышел в стартовом составе команды и отыграл весь поединок. За 90 минут украинец сделал 51 касание мяча, отдал 21 точную передачу из 30 (70%), в том числе 1 ключевую, дважды вынес мяч и дважды его перехватил, не заблокировал ни одного удара, не провел ни одного отбора, не провел ни одной верховой дуэли.

За свои действия Миколенко получил оценку 6.0 и 6.3 от WhoScored и SofaScore соответственно.

На счету Миколенко 21 точная передача и 2 перехвата в матче с Ньюкаслом - изображение 1На счету Миколенко 21 точная передача и 2 перехвата в матче с Ньюкаслом - изображение 2

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ньюкасл Виталий Миколенко
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Источник:
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