На счету Миколенко 21 точная передача и 2 перехвата в матче с Ньюкаслом

В четверг, 27 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии, в котором "Эвертон" на своем поле встречался "Ньюкаслом". Встреча завершилась победой гостей 4:1.

Украинский защитник "ирисок" Виктор Миколенко вышел в стартовом составе команды и отыграл весь поединок. За 90 минут украинец сделал 51 касание мяча, отдал 21 точную передачу из 30 (70%), в том числе 1 ключевую, дважды вынес мяч и дважды его перехватил, не заблокировал ни одного удара, не провел ни одного отбора, не провел ни одной верховой дуэли.

За свои действия Миколенко получил оценку 6.0 и 6.3 от WhoScored и SofaScore соответственно.