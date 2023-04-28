Вернидуб: Высказывание "спорт вне политики" – это не слова Петракова

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб высказался о решении экс-наставника сборной Украины Александре Петракове возглавить национальную команду Армении.

"Не хочу об этом говорить, это его жизнь. Я единственного не понял. Возможно, там СМИ немного неправильно подали. Зная Сашу, я не думаю, что он эти высказывания говорил. "Спорт вне политики" – это не его слова. Я знаю его немного с другой стороны. Он – порядочный человек.

А то, что он вызывает в сборную Армении россиян… Если ты уже пошел работать, то не можешь лучшего игрока, хоть и играющего в России, зачехлить и взять какого-нибудь… Его не поймут там.

Пусть он сам думает, это его выбор. Для меня он как был человеком, так и остался. Это нормальный партнер, с которым я общаюсь", – сказал Вернидуб.