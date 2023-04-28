Ярмоленко выйдет в старте Аль-Айна на финал Кубка ОАЭ
Шанс для Реброва выиграть очередной трофей
twitter.com/alainfcae_en
Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров выпускает в стартовом составе своей команды Андрея Ярмоленко в финальном матче Президентского Кубка ОАЭ.
Соперник "Аль-Айна" - "Аль-Шарджи".
Поединок начнется в 18:25 по Киеву. Для Реброва это шанс выиграть третий трофей с "Аль-Айном".
Напомним, что в текущем сезоне 33-летний Ярмоленко сыграл за свою команду 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.
???? @alainfcae Starting XI is in and @caiocanedo on the bench #alainclub pic.twitter.com/pE6Yk4cqIp— Al Ain FC (@alainfcae_en) April 28, 2023
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