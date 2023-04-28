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Ярмоленко выйдет в старте Аль-Айна на финал Кубка ОАЭ

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Шанс для Реброва выиграть очередной трофей

Ярмоленко выйдет в старте Аль-Айна на финал Кубка ОАЭ

twitter.com/alainfcae_en

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Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров выпускает в стартовом составе своей команды Андрея Ярмоленко в финальном матче Президентского Кубка ОАЭ.

Соперник "Аль-Айна" - "Аль-Шарджи".

Поединок начнется в 18:25 по Киеву. Для Реброва это шанс выиграть третий трофей с "Аль-Айном".

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Напомним, что в текущем сезоне 33-летний Ярмоленко сыграл за свою команду 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

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В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Айн (ОАЭ)
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