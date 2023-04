Ярмоленко выйдет в старте Аль-Айна на финал Кубка ОАЭ

Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров выпускает в стартовом составе своей команды Андрея Ярмоленко в финальном матче Президентского Кубка ОАЭ.

Соперник "Аль-Айна" - "Аль-Шарджи".

Поединок начнется в 18:25 по Киеву. Для Реброва это шанс выиграть третий трофей с "Аль-Айном".

Напомним, что в текущем сезоне 33-летний Ярмоленко сыграл за свою команду 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

