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Ребров и Ярмоленко проиграли финал Кубка ОАЭ. Команды пробили по 14 послематчевых пенальти

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Все решилось в серии пенальти

Ребров и Ярмоленко проиграли финал Кубка ОАЭ. Команды пробили по 14 послематчевых пенальти

фото из соцсетей

Новина українською

В пятницу, 28 апреля, состоялся финал Кубка ОАЭ, в котором "Аль-Айн" Реброва и Ярмоленко играл с "Аль-Шарджи".

Ярмоленко вышел в стартовом составе своей команды

"Аль-Шарджи" открыл счет на 48-й минуте, однако команда Реброва вскоре сравняла счет, причем во взятии ворот активно поучаствовал и Ярмоленко.

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Украинец сделал несколько перепасовок с партнерами, вошел в штрафную и сделал опасный прострел. Прямой пас до адресата не дошел, однако после неудачной игры руками голкипер «Аль-Шарджи» Коджо Лаба перенаправил снаряд в ворота.

В итоге, дело перешло в серию пенальти, которая очень затянулась. Команды пробили по 14 одиннадцатиметровых (с каждой стороны). Ярмоленко бил первый в своей команде, свой удар забил, однако "Аль-Айн" проиграл в серии со счетом 12:13 и упустил Кубок.

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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