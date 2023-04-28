Ребров и Ярмоленко проиграли финал Кубка ОАЭ. Команды пробили по 14 послематчевых пенальти
Все решилось в серии пенальти
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В пятницу, 28 апреля, состоялся финал Кубка ОАЭ, в котором "Аль-Айн" Реброва и Ярмоленко играл с "Аль-Шарджи".
Ярмоленко вышел в стартовом составе своей команды
"Аль-Шарджи" открыл счет на 48-й минуте, однако команда Реброва вскоре сравняла счет, причем во взятии ворот активно поучаствовал и Ярмоленко.
Украинец сделал несколько перепасовок с партнерами, вошел в штрафную и сделал опасный прострел. Прямой пас до адресата не дошел, однако после неудачной игры руками голкипер «Аль-Шарджи» Коджо Лаба перенаправил снаряд в ворота.
العين يعود— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 28, 2023
الهداف لابا كودجو يتابع كرة مرتدة من الحوسني ويسجل هدف التعادل#الشارقة_العين#أغلى_الكؤوس #كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/6on8gmvEnI
В итоге, дело перешло в серию пенальти, которая очень затянулась. Команды пробили по 14 одиннадцатиметровых (с каждой стороны). Ярмоленко бил первый в своей команде, свой удар забил, однако "Аль-Айн" проиграл в серии со счетом 12:13 и упустил Кубок.
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