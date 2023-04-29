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Соболь сыграл 70 минут против Лиона. WhoScored добавил его в тройку лучших в команде

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Впереди только “создатели” забитого гола

Соболь сыграл 70 минут против Лиона. WhoScored добавил его в тройку лучших в команде

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 33-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" встречался с "Лионом". В стартовом составе первым вышел украинский защитник Эдуард Соболь.

Он провел на поле 70 минут, после чего при счете 1:2 в пользу соперника был заменен на хавбека Лиэнарда. За это время Соболь успел выполнить четыре подката (успеваемость – 100%), однажды подать угловой, один раз удачно пройти в дриблинге и отдать 16 точных передач из 20 (80%).

От аналитического портала WhoScored украинец получил оценку 6,87 – это третий балл команды. Выше имеют только автор гола Сансон (7,45) и его ассистент Беллегарде (7,84).

В итоге "Страсбур" все-таки уступил со счетом 1:2. Команда не продлила победную серию из двух матчей. Сейчас "голубо-белые" находятся на 15-м месте в турнирной таблице, имея столько же очков (32), как 16-й "Нант" и 17-й "Брест" (который уже в зоне вылета).

Для Соболя этот матч стал 13-м в его карьере в Лиге 1. Напомним, что он перешел из “Брюгге” в “Страсбург” в январе этого года.

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В статье: Лион Эдуард Соболь Страсбур
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