Кучерявый вышел в старте на 1/2 финала Кубка Шотландии
Украинец отыграл 61 минуту
Українець під 23-м номером. Фото: Офіційний сайт Фалкірка
Полузащитник шотландского "Фолкерка" Максим Кучерявый сегодня вышел в старте против "Инвернесса" в 1/2 финала Кубка Шотландии. Команда украинца уступила со счетом 0:3.
Киевлянин отыграл на поле 61 минуту, после чего был заменен при счете 0:3.
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В этом сезоне Максим сыграл 12 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста. В конце сезона игрок после аренды вернется в "Сент-Джонстон".
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