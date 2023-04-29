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Кучерявый вышел в старте на 1/2 финала Кубка Шотландии

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Украинец отыграл 61 минуту

Кучерявый вышел в старте на 1/2 финала Кубка Шотландии

Українець під 23-м номером. Фото: Офіційний сайт Фалкірка

Новина українською

Полузащитник шотландского "Фолкерка" Максим Кучерявый сегодня вышел в старте против "Инвернесса" в 1/2 финала Кубка Шотландии. Команда украинца уступила со счетом 0:3.

Киевлянин отыграл на поле 61 минуту, после чего был заменен при счете 0:3.

В предыдущем матче Кучерявый отдал две голевые передачи.

В этом сезоне Максим сыграл 12 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста. В конце сезона игрок после аренды вернется в "Сент-Джонстон".

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В статье: Сент-Джонстон (Шотландия) Максим Кучерявый
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