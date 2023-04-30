Игнатенко в двух последних матчах за Бордо провел на поле 10 минут
"Жирондинцы" в этих поединках победили
Фото: ФК Бордо
Украинский полузащитник Даниил Игнатенко дважды подряд не попал в основной состав "Бордо".
В матче 32-го тура французской Лиги 2 против “Гренобля” футболист вообще не был включен в заявку. Вчера в поединке против "Валансьенна" украинец уже вышел на поле, однако лишь на 81-й минуте.
До этого Игнатенко сыграл в трех подряд встречах со старта.
В этих двух матчах "Бордо" одержал две сухие победы со счетами 3:0 (против "Гренобля") и 2:0 (против "Валансьенна"). Пока команда закрепилась на втором месте турнирной таблицы, уступая лидеру "Гавру" шестью очками. На третьей позиции расположился "Мец" – у него на три балла меньше, чем у команды Игнатенко.
Украинец в этом сезоне провел 32 матча в чемпионате и Кубке. Всего на его счету два гола, один ассист и 12 желтых карточек.
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