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Игнатенко в двух последних матчах за Бордо провел на поле 10 минут

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"Жирондинцы" в этих поединках победили

Игнатенко в двух последних матчах за Бордо провел на поле 10 минут

Фото: ФК Бордо

Новина українською

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко дважды подряд не попал в основной состав "Бордо".

В матче 32-го тура французской Лиги 2 против “Гренобля” футболист вообще не был включен в заявку. Вчера в поединке против "Валансьенна" украинец уже вышел на поле, однако лишь на 81-й минуте.

До этого Игнатенко сыграл в трех подряд встречах со старта.

В этих двух матчах "Бордо" одержал две сухие победы со счетами 3:0 (против "Гренобля") и 2:0 (против "Валансьенна"). Пока команда закрепилась на втором месте турнирной таблицы, уступая лидеру "Гавру" шестью очками. На третьей позиции расположился "Мец" – у него на три балла меньше, чем у команды Игнатенко.

Украинец в этом сезоне провел 32 матча в чемпионате и Кубке. Всего на его счету два гола, один ассист и 12 желтых карточек.

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В статье: Бордо Даниил Игнатенко
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