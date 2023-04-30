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Костышин отметился победным голом за Эль-Пасо – ВИДЕО

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(1 голосов)

Второй мяч украинца в США

Костышин отметился победным голом за Эль-Пасо – ВИДЕО

Фото: ФК Ель-Пасо

Новина українською

Украинский нападающий "Эль-Пасо" Денис Костишин принес победу своей команде в выездном матче американского Чемпионшипа против "Сан-Диего Лоял".

Денис вышел в стартовом составе и отличился забитым мячом на 65-й минуте, сделав счет 2:1 в пользу своей команды. Нападающий оказался на острие и завершил атаку "Эль-Пасо".

Сразу после этого Костышин был заменен. "Эль-Пасо" довел матч до победного конца и переместился на четвертое место чемпионата USL (Западная конференция).

Это второй гол нападающего в США. Всего на его счету три голевых действия (2+1) и три желтых карточки в восьми матчах за "Эль-Пасо".

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В статье: Денис Костышин
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