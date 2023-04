Костышин отметился победным голом за Эль-Пасо – ВИДЕО

Украинский нападающий "Эль-Пасо" Денис Костишин принес победу своей команде в выездном матче американского Чемпионшипа против "Сан-Диего Лоял".

Денис вышел в стартовом составе и отличился забитым мячом на 65-й минуте, сделав счет 2:1 в пользу своей команды. Нападающий оказался на острие и завершил атаку "Эль-Пасо".

Nothing better in life than heart hands from Denys ???? pic.twitter.com/qhULnhQk7d