Костышин отметился победным голом за Эль-Пасо – ВИДЕО
Второй мяч украинца в США
Фото: ФК Ель-Пасо
Украинский нападающий "Эль-Пасо" Денис Костишин принес победу своей команде в выездном матче американского Чемпионшипа против "Сан-Диего Лоял".
Денис вышел в стартовом составе и отличился забитым мячом на 65-й минуте, сделав счет 2:1 в пользу своей команды. Нападающий оказался на острие и завершил атаку "Эль-Пасо".
Nothing better in life than heart hands from Denys ???? pic.twitter.com/qhULnhQk7d— El Paso Locomotive FC (@eplocomotivefc) April 30, 2023
Сразу после этого Костышин был заменен. "Эль-Пасо" довел матч до победного конца и переместился на четвертое место чемпионата USL (Западная конференция).
Это второй гол нападающего в США. Всего на его счету три голевых действия (2+1) и три желтых карточки в восьми матчах за "Эль-Пасо".
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