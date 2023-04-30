Михайленко: Лунин должен ждать своего шанса. Возможности вернуться в Реал может больше не быть
Первый тренер Андрея о перспективах украинца в Мадриде
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Экс-наставник "Днепра-1" и первый тренер Андрея Лунина в профессиональном футболе – Дмитрий Михайленко, прокомментировал игру украинский вратаря в мадридском "Реале".
"Я бы на его месте оставался в "Реале". Это такой шанс, и быть даже вторым вратарем в "Реале" – это хорошо. И не забывайте, что он еще очень молод, 24 года – это очень молодой возраст для вратаря".
Я думаю, что он должен конкурировать за место в составе и ждать своего шанса. У него еще более 10 лет карьеры, это очень легко, поэтому время еще есть, нужно терпеть и конкурировать. Такого шанса вернуться в "Реал" может не быть", - рассказал Михайленко.
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