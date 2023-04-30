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Михайленко: Лунин должен ждать своего шанса. Возможности вернуться в Реал может больше не быть

Наши за границей
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(1 голосов)

Первый тренер Андрея о перспективах украинца в Мадриде

Михайленко: Лунин должен ждать своего шанса. Возможности вернуться в Реал может больше не быть

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-наставник "Днепра-1" и первый тренер Андрея Лунина в профессиональном футболе – Дмитрий Михайленко, прокомментировал игру украинский вратаря в мадридском "Реале".

"Я бы на его месте оставался в "Реале". Это такой шанс, и быть даже вторым вратарем в "Реале" – это хорошо. И не забывайте, что он еще очень молод, 24 года – это очень молодой возраст для вратаря".

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Я думаю, что он должен конкурировать за место в составе и ждать своего шанса. У него еще более 10 лет карьеры, это очень легко, поэтому время еще есть, нужно терпеть и конкурировать. Такого шанса вернуться в "Реал" может не быть", - рассказал Михайленко.

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В статье: Дмитрий Михайленко Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
30.04.2023 в 18:22
Скажіть мені хто радник і я вам скажу, що він радить.
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