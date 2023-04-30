Малиновский не попал в заявку Марселя на домашний матч

В рамках 33-го тура французской Лиги 1 "Марсель" дома сыграет против "Осера".

Руслан Малиновский не попал в заявку провансальцев на эту игру. Примечательно, что перед этим матчем Twitter клуба опубликовал фото из раздевалки, и футболка хавбека отсутствовала.

В прошлом туре чемпионата Франции 29-летний украинец вышел в старте "Марселя" на дерби с "Лионом" и отыграл 83 минуты.