Малиновский не попал в заявку Марселя на домашний матч
Футболки Руслана в раздевалке также не было
Twitter Olympique de Marseille
В рамках 33-го тура французской Лиги 1 "Марсель" дома сыграет против "Осера".
Руслан Малиновский не попал в заявку провансальцев на эту игру. Примечательно, что перед этим матчем Twitter клуба опубликовал фото из раздевалки, и футболка хавбека отсутствовала.
В прошлом туре чемпионата Франции 29-летний украинец вышел в старте "Марселя" на дерби с "Лионом" и отыграл 83 минуты.
???????????????????? #OMAJA ????— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 30, 2023
Le XI concocté par coach Tudor pour défier Auxerre ce soir ⤵️ pic.twitter.com/ovjPJDqkE5
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