Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч с Лестером

Сегодня, 1 мая, состоится матч 34-го тура АПЛ , в котором "Лестер" примет "Эвертон".

В стартовом составе гостей выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.

Напомним, что матч начнется в 22:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Ну и отметим, что в текущем сезоне Миколенко провёл за "Эвертон" 33 матча во всех турнирах без результативных действий.

