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Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч с Лестером

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Тур закрывается матчем Лестер - Эвертон

Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч с Лестером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 1 мая, состоится матч 34-го тура АПЛ, в котором "Лестер" примет "Эвертон".

В стартовом составе гостей выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.

Напомним, что матч начнется в 22:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Ну и отметим, что в текущем сезоне Миколенко провёл за "Эвертон" 33 матча во всех турнирах без результативных действий.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Лестер Сити Виталий Миколенко
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