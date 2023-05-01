Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч с Лестером
Тур закрывается матчем Лестер - Эвертон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 1 мая, состоится матч 34-го тура
В стартовом составе гостей выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.
Напомним, что матч начнется в 22:00, UA-Футбол проведет
Ну и отметим, что в текущем сезоне Миколенко провёл за "Эвертон" 33 матча во всех турнирах без результативных действий.
TEAM NEWS! ????— Everton (@Everton) May 1, 2023
Two changes as Seamus Coleman and James Garner come into the starting XI ???? #LEIEVE pic.twitter.com/kstjk6fCUM
Your City team to face the Toffees ???? ????#LEIEVE pic.twitter.com/V23m876KDK— Leicester City (@LCFC) May 1, 2023
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