  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Коноплянка сравнял счет за Краковию. Он забил впервые с октября. ВИДЕО
В тренде

Коноплянка сравнял счет за Краковию. Он забил впервые с октября. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Первый гол за 8 месяцев

Коноплянка сравнял счет за Краковию. Он забил впервые с октября. ВИДЕО

Фото: Transfermarkt

Новина українською

Евгений Коноплянка сравнял счет в домашнем матче "Краковии" против "Легницы". Украинец забил на 69-ой минуте поединка.

Это первый гол Коноплянки за 8 месяцев. 19-го октября украинец поразил ворота "Жешува" (3:4).

Стоит отметить, что Евгений делал результативные действия после гола "Жешуву" – 1-го февраля он отдал результативный пас в матче против "Сталь Мелец", а также 5-го ноября отдал пас в матче с "Ягеллонией" (1:0).

В этом сезоне Коноплянка провел за "Краковию" 23 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. Команда Жени идет в чемпионате Польши на 7-м месте с 42 очками после 30 туров.

По теме
yellow-arrow
Цыганков против полуфиналиста Лиги Европы. Текстовая трансляция матча Севилья - Жирона
yellow-arrow
Миколенко на поле в матче Лестер – Эвертон. Текстовая трансляция
yellow-arrow
Цыганков против Севильи. Украинец выйдет в старте
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка Краковия (Краков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Cassid (Kiev)
01.05.2023 в 21:54
Пора в сборную
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде