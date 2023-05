Коноплянка сравнял счет за Краковию. Он забил впервые с октября. ВИДЕО

Евгений Коноплянка сравнял счет в домашнем матче "Краковии" против "Легницы". Украинец забил на 69-ой минуте поединка.

Это первый гол Коноплянки за 8 месяцев. 19-го октября украинец поразил ворота "Жешува" (3:4).

Стоит отметить, что Евгений делал результативные действия после гола "Жешуву" – 1-го февраля он отдал результативный пас в матче против "Сталь Мелец", а также 5-го ноября отдал пас в матче с "Ягеллонией" (1:0).

В этом сезоне Коноплянка провел за "Краковию" 23 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. Команда Жени идет в чемпионате Польши на 7-м месте с 42 очками после 30 туров.

Here’s Konoplyanka’s 4th goal of the season (all comps) coming against Legnica this evening!



It’s his first Ekstraklasa goal since 3rd September 2022! pic.twitter.com/JROVNXynnB