Коноплянка сравнял счет за Краковию. Он забил впервые с октября. ВИДЕО
Первый гол за 8 месяцев
Фото: Transfermarkt
Евгений Коноплянка сравнял счет в домашнем матче "Краковии" против "Легницы". Украинец забил на 69-ой минуте поединка.
Это первый гол Коноплянки за 8 месяцев. 19-го октября украинец поразил ворота "Жешува" (3:4).
Стоит отметить, что Евгений делал результативные действия после гола "Жешуву" – 1-го февраля он отдал результативный пас в матче против "Сталь Мелец", а также 5-го ноября отдал пас в матче с "Ягеллонией" (1:0).
В этом сезоне Коноплянка провел за "Краковию" 23 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. Команда Жени идет в чемпионате Польши на 7-м месте с 42 очками после 30 туров.
Here’s Konoplyanka’s 4th goal of the season (all comps) coming against Legnica this evening!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 1, 2023
It’s his first Ekstraklasa goal since 3rd September 2022! pic.twitter.com/JROVNXynnB
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