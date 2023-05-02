Точность пасов Миколенко в матче с Лестером составила 85,7%
Украинский защитник отыграл на поле все 90 минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 1 мая, состоялся матч 34-го тура АПЛ, в котором встречались "Лестер" и "Эвертон". Поединок завершился вничью со счетом 2:2. В составе "ирисок" принял участие украинский защитник Виталий Миколенко.
Украинец вышел в стартовом составе и отыграл всю игру. За 90 минут на поле он 32 раза дотронулся до мяча, трижды вынес мяч, 1 раз заблокировал удар, дважды совершил перехват, 1 раз отобрал мяч, 1 раз обыграл соперника, сделал 12 точных пасов (85,7%), выиграл 3 единоборства, 7 раз потерял владение, дважды сфолил и заработал на себе 1 фол
За свои действия Миколенко получил оценки 6.4 и 6.5 от WhoScored и SofaScore. Этот показатель является одним из худших среди игроков "Эвертона".
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