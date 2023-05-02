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Арсенал - Челси: Зинченко выйдет в старте, Мудрик остался в запасе. Стартовые составы команд

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Центральный матч тура

Арсенал - Челси: Зинченко выйдет в старте, Мудрик остался в запасе. Стартовые составы команд

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 2 мая, в Англии состоится центральный матч 34-го тура АПЛ, в котором "Арсенал" примет "Челси".

Уже известны стартовые составы на матч.

В стартовом составе "канониров" выйдет украинский защитник Александр Зинченко, а вот вингер "синих" Михаил Мудрик остался в запасе.

Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Также наш сайт проведет аудиотрансляцию матча на Youtube.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Александр Зинченко Михаил Мудрик
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