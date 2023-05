Арсенал - Челси: Зинченко выйдет в старте, Мудрик остался в запасе. Стартовые составы команд

Сегодня, 2 мая, в Англии состоится центральный матч 34-го тура АПЛ , в котором "Арсенал" примет "Челси".

Уже известны стартовые составы на матч.

В стартовом составе "канониров" выйдет украинский защитник Александр Зинченко, а вот вингер "синих" Михаил Мудрик остался в запасе.

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Kiwior at the back

⚖️ Jorginho in the middle

???? Trossard on the wing



Three changes from our last game - let's do this, Gunners! pic.twitter.com/J5tVFLhaZF