Арсенал - Челси: Зинченко выйдет в старте, Мудрик остался в запасе. Стартовые составы команд
Центральный матч тура
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 2 мая, в Англии состоится центральный матч 34-го тура
Уже известны стартовые составы на матч.
В стартовом составе "канониров" выйдет украинский защитник Александр Зинченко, а вот вингер "синих" Михаил Мудрик остался в запасе.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) May 2, 2023
???? Kiwior at the back
⚖️ Jorginho in the middle
???? Trossard on the wing
Three changes from our last game - let's do this, Gunners! pic.twitter.com/J5tVFLhaZF
Your Chelsea side tonight! ????@ParimatchGlobal | #ArsChe pic.twitter.com/4Gok45hkKK— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 2, 2023
Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
Также наш сайт проведет аудиотрансляцию матча на Youtube.
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