Тренер Краковии: Умение Коноплянки на более высоком уровне, но он не всегда их использует
Главный тренер Краковии оценил таланты Евгения Коноплянки
instagram.com/mkscracovia
Главный тренер польской "Краковии" Яцек Зелински после высказался о форме украинцского вингера Евгения Коноплянки, который отметился забитым голом во вчерашнем матче чемпионата Польши против "Медзи" (1:1).
"Коноплянка - это очень опытный игрок. Он знает, какие ожидания к нему, какая ответственность на его плечах. Его умение на более высоком уровне, но он не всегда их использует. Рассчитываю, что Евгений нам еще сильно поможет", – сказал Зелинский.
Напомним, что на счету Коноплянки 4 мяча и 2 ассиста в 24 играх текущего сезона за "Краковию".
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Источник:Dziennik Polski
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