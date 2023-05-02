Тренер Краковии: Умение Коноплянки на более высоком уровне, но он не всегда их использует

Главный тренер польской "Краковии" Яцек Зелински после высказался о форме украинцского вингера Евгения Коноплянки, который отметился забитым голом во вчерашнем матче чемпионата Польши против "Медзи" (1:1).

"Коноплянка - это очень опытный игрок. Он знает, какие ожидания к нему, какая ответственность на его плечах. Его умение на более высоком уровне, но он не всегда их использует. Рассчитываю, что Евгений нам еще сильно поможет", – сказал Зелинский.

Напомним, что на счету Коноплянки 4 мяча и 2 ассиста в 24 играх текущего сезона за "Краковию".