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Тренер Краковии: Умение Коноплянки на более высоком уровне, но он не всегда их использует

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Главный тренер Краковии оценил таланты Евгения Коноплянки

Тренер Краковии: Умение Коноплянки на более высоком уровне, но он не всегда их использует

instagram.com/mkscracovia

Новина українською

Главный тренер польской "Краковии" Яцек Зелински после высказался о форме украинцского вингера Евгения Коноплянки, который отметился забитым голом во вчерашнем матче чемпионата Польши против "Медзи" (1:1).

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"Коноплянка - это очень опытный игрок. Он знает, какие ожидания к нему, какая ответственность на его плечах. Его умение на более высоком уровне, но он не всегда их использует. Рассчитываю, что Евгений нам еще сильно поможет", – сказал Зелинский.

Напомним, что на счету Коноплянки 4 мяча и 2 ассиста в 24 играх текущего сезона за "Краковию".

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В статье: Евгений Коноплянка Краковия (Краков)
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Источник:
Dziennik Polski

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