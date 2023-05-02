Болельщики Арсенала встретили свистом Мудрика, который вышел на замену
А вот Зинченко проводили аплодисментами
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик поучаствовал в матче 34-го тура против "Арсенала".
Украинец начал матч в запасе, но на 70-й минуте заменил Рахима Стерлинга. "Челси" к этому моменту горит со счетом 1:3.
Интересно, что Михаил выходил на поле под "буууу" трибун "Эмирейтс". Болельщики помнят про историю, как Мудрик в итоге выбрал "Челси", а не "канониров".
А вот когда через пару минут с поля уходил защитник хозяев Александр Зинченко, трибуны проводили украинца аплодисментами, хотя именно с его фланга команда и пропустила единственный гол.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.
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