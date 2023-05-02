Болельщики Арсенала встретили свистом Мудрика, который вышел на замену

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик поучаствовал в матче 34-го тура против "Арсенала".

Украинец начал матч в запасе, но на 70-й минуте заменил Рахима Стерлинга. "Челси" к этому моменту горит со счетом 1:3.

Интересно, что Михаил выходил на поле под "буууу" трибун "Эмирейтс". Болельщики помнят про историю, как Мудрик в итоге выбрал "Челси", а не "канониров".

А вот когда через пару минут с поля уходил защитник хозяев Александр Зинченко, трибуны проводили украинца аплодисментами, хотя именно с его фланга команда и пропустила единственный гол.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.