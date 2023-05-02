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Болельщики Арсенала встретили свистом Мудрика, который вышел на замену

Наши за границей
(3 голосов)

А вот Зинченко проводили аплодисментами

Болельщики Арсенала встретили свистом Мудрика, который вышел на замену

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик поучаствовал в матче 34-го тура против "Арсенала".

Украинец начал матч в запасе, но на 70-й минуте заменил Рахима Стерлинга. "Челси" к этому моменту горит со счетом 1:3.

Интересно, что Михаил выходил на поле под "буууу" трибун "Эмирейтс". Болельщики помнят про историю, как Мудрик в итоге выбрал "Челси", а не "канониров".

А вот когда через пару минут с поля уходил защитник хозяев Александр Зинченко, трибуны проводили украинца аплодисментами, хотя именно с его фланга команда и пропустила единственный гол.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Александр Зинченко Михаил Мудрик
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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.05.2023 в 00:14
Зінченко - це зірка прем'єр-ліги, а Мудрик - порожняк, який пригнав Донбас.
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kalan-86 (Анкара)
02.05.2023 в 23:56
Бо Саша професіонал і ми його дуже цінуємо, хоча Міша лише жертва обставин та жадібності Шахтаря, і напевно не заслуговує на свист.
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