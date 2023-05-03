Названы оценки Зинченко и Мудрика за матч Арсенал – Челси

Во вторник, 2 мая, в 34-м туре английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби между "Арсеналом" и "Челси". Игра завершилась победой "канониров" со счетом 3:1.

В составе обеих команд участвовали украинские футболисты. Александр Зинченко вышел в старте "Арсенала" и провел на поле 73 минуты. Михаил Мудрик начал игру в запасе "синих" и появился на поле на 71-й минуте.

После окончания поединка статистические порталы WhoScored и SofaScore выставили оценку игрокам. Зинченко получил 7.1 и 7.1 соответственно. Александр 77 раз коснулся мяча, выполнил 58 из 68 передач (91%), выиграл 6 из 8 единоборств, совершил 1 перехват, 3 отбора, 3 выноса мяча и допустил 8 потерь.

Мудрик, в свою очередь, получил от двух ресурсов абсолютно разные оценки. WhoScored поставил ему 6.4, а SofaScore 7.0. Михаил успел выполнить 12 касаний при 4 потерях, 5 из 6 выполненных пассов (83%) 2 точных навеса из 4, 1 неудачную попытку дриблинга и 2 ключевых передачи.