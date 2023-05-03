ФОТО. Мудрика ослепили зелёным лазером во время игры с Арсеналом

Во вторник, 2 мая, в 34-м туре английской Премьер-лиги "Арсенал" Александра Зинченко принимал на "Эмирейтс" Челси" Михаила Мудрика. Игра завершилась победой "канониров" со счетом 3:1.

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Украинский вингер "синих" Мудрик вышел на замену на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга. Болельщики хозяев недружелюбно встретили футболиста. Сначала они освистали его выход, спев песню, что украинец "должен был перейти в "Арсенал".

А уже под конец встречи они взялись светить лазерными указками в лицо Мудрику. Тогда вингер собирался исполнить штрафной удар.

После матча украинец опубликовал фото момента с лазером и подписал: "Все хорошо".