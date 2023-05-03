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ФОТО. Мудрика ослепили зелёным лазером во время игры с Арсеналом

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(1 голосов)

"Теплый" прием на "Эмирейтс"

ФОТО. Мудрика ослепили зелёным лазером во время игры с Арсеналом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 2 мая, в 34-м туре английской Премьер-лиги "Арсенал" Александра Зинченко принимал на "Эмирейтс" Челси" Михаила Мудрика. Игра завершилась победой "канониров" со счетом 3:1.

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Украинский вингер "синих" Мудрик вышел на замену на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга. Болельщики хозяев недружелюбно встретили футболиста. Сначала они освистали его выход, спев песню, что украинец "должен был перейти в "Арсенал".

А уже под конец встречи они взялись светить лазерными указками в лицо Мудрику. Тогда вингер собирался исполнить штрафной удар.

После матча украинец опубликовал фото момента с лазером и подписал: "Все хорошо".

ФОТО. Мудрика ослепили зелёным лазером во время игры с Арсеналом - изображение 1

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
football.london

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Комментарии (1)
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Alex-696 (Немирів)
03.05.2023 в 10:37
Так от в чому причина)))
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