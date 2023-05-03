"У меня забрали чистый гол". Украинский форвард возмущён судейством в Армении

Украинский нападающий "Урарту" Дмитрий Хлебас раскритиковал действия арбитров в матче 30-го тура чемпионата Армении против "Вана". Украинец остался недоволен тем, что его гол отменили из-за офсайда, которого, как показывает повтор, не было. Несмотря на это, команда украинского легионера победила со счетом 5:0.

"Вот такие "гении" нас сегодня судили! У меня забрали чистый гол. Зачем тогда нужен этот "ВАР", если человек сидит перед монитором и не может понять, что офсайда не было. Возможно, тогда еще нужно какую-то новую технологию придумать ?", - написал Хлебас.

Добавим, что Хлебас провел на поле 71 минуте и заработал желтую карточку. В составе "Урарту" также отыграл Евгений Цымбалюк, Иван Зотько остался на скамье запасных.