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Зинченко: Нужно верить и бороться за чемпионский титул до конца

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Украинский защитник оценил шансы команды на титул АПЛ

Зинченко: Нужно верить и бороться за чемпионский титул до конца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко продолжает верить в победу своей команды в английской Премьер-лиге.

"Канониры" сейчас опережают "Манчестер Сити" на два очка в турнирной таблице АПЛ, но у "горожан" есть два матча в запасе.

"Никогда не знаешь, что произойдет. Нам нужно верить и бороться за чемпионский титул до самого конца. Как я уже говорил, к сожалению, все не в наших руках. Если ты не веришь в цель, нет смысла что-либо делать", — сказал Зинченко Sky Sports.

Напомним, 26-летний Зинченко прошлым летом перешёл в "Арсенал" как раз из "Манчестер Сити".

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Sport.ua

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