Зинченко: Нужно верить и бороться за чемпионский титул до конца

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко продолжает верить в победу своей команды в английской Премьер-лиге.

"Канониры" сейчас опережают "Манчестер Сити" на два очка в турнирной таблице АПЛ, но у "горожан" есть два матча в запасе.

"Никогда не знаешь, что произойдет. Нам нужно верить и бороться за чемпионский титул до самого конца. Как я уже говорил, к сожалению, все не в наших руках. Если ты не веришь в цель, нет смысла что-либо делать", — сказал Зинченко Sky Sports.

Напомним, 26-летний Зинченко прошлым летом перешёл в "Арсенал" как раз из "Манчестер Сити".