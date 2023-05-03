Зинченко: Нужно верить и бороться за чемпионский титул до конца
Украинский защитник оценил шансы команды на титул АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко продолжает верить в победу своей команды в английской Премьер-лиге.
"Канониры" сейчас опережают "Манчестер Сити" на два очка в турнирной таблице АПЛ, но у "горожан" есть два матча в запасе.
"Никогда не знаешь, что произойдет. Нам нужно верить и бороться за чемпионский титул до самого конца. Как я уже говорил, к сожалению, все не в наших руках. Если ты не веришь в цель, нет смысла что-либо делать", — сказал Зинченко Sky Sports.
Напомним, 26-летний Зинченко прошлым летом перешёл в "Арсенал" как раз из "Манчестер Сити".
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