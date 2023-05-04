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Экс-форвард Челси: Я немного удивлен, что Мудрик играет не так много

Наши за границей
(1 голосов)

Флойд Хассельбайнк - об адаптации украинского вингера

Экс-форвард Челси: Я немного удивлен, что Мудрик играет не так много

instagram.com/chelseafc

Новина українською

Известный в прошлом форвард “Челси” Джимми Флойд Хассельбайнк поделился мыслями об адаптации и перспективах вингера лондонской команды Михаила Мудрика.

"Ему сложно. Помню, после его первого матча я подумал, что в Мудрике что-то есть. Это действительно так. Но в АПЛ нелегко заиграть, а учитывая то, откуда он пришел, ему нужно адаптироваться. Мудрику нужно игровое время.

Я немного удивлен, что он играет не так много. Сейчас подходящее время для него, чтобы играть с перспективой на следующий сезон. У парня есть талант. Вопрос в том, сможем ли мы раскрыть его", - сказал Хасселбайнк.

В текущем сезоне на счету Мудрика 14 матчей и 2 ассиста за "синих" во всех турнирах.

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В статье: Челси (Лондон) Джимми Флойд Хассельбайнк Михаил Мудрик
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Источник:
The Chelsea Chronicle

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Комментарии (1)
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Nevermore (Донецк)
04.05.2023 в 09:03
угумнс
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