Экс-форвард Челси: Я немного удивлен, что Мудрик играет не так много

Известный в прошлом форвард “Челси” Джимми Флойд Хассельбайнк поделился мыслями об адаптации и перспективах вингера лондонской команды Михаила Мудрика.

"Ему сложно. Помню, после его первого матча я подумал, что в Мудрике что-то есть. Это действительно так. Но в АПЛ нелегко заиграть, а учитывая то, откуда он пришел, ему нужно адаптироваться. Мудрику нужно игровое время.

Я немного удивлен, что он играет не так много. Сейчас подходящее время для него, чтобы играть с перспективой на следующий сезон. У парня есть талант. Вопрос в том, сможем ли мы раскрыть его", - сказал Хасселбайнк.