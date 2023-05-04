Экс-форвард Челси: Я немного удивлен, что Мудрик играет не так много
Флойд Хассельбайнк - об адаптации украинского вингера
instagram.com/chelseafc
Известный в прошлом форвард “Челси” Джимми Флойд Хассельбайнк поделился мыслями об адаптации и перспективах вингера лондонской команды Михаила Мудрика.
"Ему сложно. Помню, после его первого матча я подумал, что в Мудрике что-то есть. Это действительно так. Но в АПЛ нелегко заиграть, а учитывая то, откуда он пришел, ему нужно адаптироваться. Мудрику нужно игровое время.
Я немного удивлен, что он играет не так много. Сейчас подходящее время для него, чтобы играть с перспективой на следующий сезон. У парня есть талант. Вопрос в том, сможем ли мы раскрыть его", - сказал Хасселбайнк.
В текущем сезоне на счету Мудрика 14 матчей и 2 ассиста за "синих" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Россияне снова атаковали ночью шахедами. Есть прилеты в Одессе
- 35. Холанд установил новый рекорд по количеству голов в АПЛ за один сезон
- Медведев после якобы удара по Кремлю призвал к "физическому уничтожению Зеленского"
- Гол с центра поля. Украинский защитник забил фантастический мяч в Экстраклясе. ВИДЕО
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО