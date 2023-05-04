Легенда Арсенала: Светить лазером на Мудрика – тупо и мелочно

Легенда "Арсенала" Иан Райт поделился мнением о перспективах украинского вингера Михаила Мудрика в "Челси".

"Когда ты смотришь на то, как Мудрик получает мяч и начинает двигаться, то понимаешь, что этот парень многое сделает в руках правильного тренера".

Известный в прошлом форвард также осудил поведение болельщика "канониров", который светил в лицо украинца лазерной указкой в матче 34-го тура АПЛ.

"Светить в него лазером как-то тупо и мелочно. Мне очень жаль видеть, как фанаты "Арсенала" делают подобные вещи. Терпеть такое не могу", - прокомментировал Райт.

Напомним, поединок 34-го тура чемпионата Англии состоялся 2 мая на стадионе "Эмирейтс" и завершился победой хозяев со счетом 3:1. Фанат, слепивший Мудрика лазерной указкой, уже арестован.

В текущем сезоне на счету Михаила 14 матчей и 2 ассиста за "синих" во всех турнирах.