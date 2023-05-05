На Лунина появился претендент из Ла Лиги

Голкипер "Реала" Андрей Лунин может сменить один испанский клуб на другой. Украинец не может выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа, а его контракт со сливочными истекает летом 2024 года.

Сам украинский вратарь не прочь перейти в команду, где будет получать больше игрового времени. В приоритете у 24-летнего украинца - клубы, которые выступают в еврокубках.

По информации Todofichajes, в услугах футболиста заинтересован "Вильярреал". "Желтая субмарина" занимает 5-е место в турнирной таблице Ла Лиги, которое дает путевку в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Лунин интересен двум клубам Бундеслиги.