На Лунина появился претендент из Ла Лиги
Украинец может остаться в Испании
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Голкипер "Реала" Андрей Лунин может сменить один испанский клуб на другой. Украинец не может выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа, а его контракт со сливочными истекает летом 2024 года.
Сам украинский вратарь не прочь перейти в команду, где будет получать больше игрового времени. В приоритете у 24-летнего украинца - клубы, которые выступают в еврокубках.
По информации Todofichajes, в услугах футболиста заинтересован "Вильярреал". "Желтая субмарина" занимает 5-е место в турнирной таблице Ла Лиги, которое дает путевку в Лигу Европы.
Ранее сообщалось, что Лунин интересен двум клубам Бундеслиги.
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