Гол украинского легионера признан лучшим мячом недели в США
Именно этот удар принес его команде победу
Фото: facebook.com/EPLocomotiveFC
Украинский нападающий "Эль-Пасо" Денис Костышин продолжает собирать личные награды за океаном. 25-летний украинец победил в голосовании за лучший гол недели в USL Championship. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Костышин забил решающий мяч в ворота "Сан-Диего Лоял" (2:1) и принес своей команде победу. Это уже не первое признание форварда - ранее Денис попадал в команду недели в USL.
Отметим, что в нынешнем сезоне украинский футболист провел 8 матчей за "Эль-Пасо. На его счету три голевых действия (2+1) и три желтых карточки.
Chugging through the defense to take all three points! ????— USL Championship (@USLChampionship) May 4, 2023
Denys Kostyshyn of @eplocomotivefc has been named the Fans' Choice Goal of the Week winner!#ReadyToShine???? pic.twitter.com/FjUc3uakCJ
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