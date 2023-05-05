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Гол украинского легионера признан лучшим мячом недели в США

Наши за границей
(1 голосов)

Именно этот удар принес его команде победу

Гол украинского легионера признан лучшим мячом недели в США

Фото: facebook.com/EPLocomotiveFC

Новина українською

Украинский нападающий "Эль-Пасо" Денис Костышин продолжает собирать личные награды за океаном. 25-летний украинец победил в голосовании за лучший гол недели в USL Championship. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Костышин забил решающий мяч в ворота "Сан-Диего Лоял" (2:1) и принес своей команде победу. Это уже не первое признание форварда - ранее Денис попадал в команду недели в USL.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинский футболист провел 8 матчей за "Эль-Пасо. На его счету три голевых действия (2+1) и три желтых карточки.

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В статье: Денис Костышин
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