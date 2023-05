Гол украинского легионера признан лучшим мячом недели в США

Украинский нападающий "Эль-Пасо" Денис Костышин продолжает собирать личные награды за океаном. 25-летний украинец победил в голосовании за лучший гол недели в USL Championship. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Костышин забил решающий мяч в ворота "Сан-Диего Лоял" (2:1) и принес своей команде победу. Это уже не первое признание форварда - ранее Денис попадал в команду недели в USL.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинский футболист провел 8 матчей за "Эль-Пасо. На его счету три голевых действия (2+1) и три желтых карточки.

Chugging through the defense to take all three points! ????



Denys Kostyshyn of @eplocomotivefc has been named the Fans' Choice Goal of the Week winner!#ReadyToShine???? pic.twitter.com/FjUc3uakCJ