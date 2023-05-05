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"Мне ничего не говорили". Коноплянка не знает, останется ли он в Краковии

Наши за границей
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Его контракт с клубом истекает этим летом

"Мне ничего не говорили". Коноплянка не знает, останется ли он в Краковии

Фото: Dziennik Polski/ Автор - Andrzej Banaś

Новина українською

Украинский вингер "Краковии" Евгений Коноплянка рассказал, что еще не обсуждал свое будущее в польском клубе. Контракт украинца заканчивается этим летом.

"Не знаю, останусь ли в "Краковии", я не говорил об этом с клубом. Поэтому я ничего не знаю о своем будущем. Это не мне решать. Мой контракт действует до 30 июня. В клубе мне ничего не говорили", – приводит слова Коноплянки Dziennik Polski.

Коноплянка выступает за "Краковию" с февраля 2022 года. В текущем сезоне на счету 33-летнего вингера 4 мяча и 2 ассиста в 24 матчах.

Команда украинца занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.

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В статье: Евгений Коноплянка Краковия (Краков)
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Источник:
Dziennik Polski

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