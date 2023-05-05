"Мне ничего не говорили". Коноплянка не знает, останется ли он в Краковии
Его контракт с клубом истекает этим летом
Фото: Dziennik Polski/ Автор - Andrzej Banaś
Украинский вингер "Краковии" Евгений Коноплянка рассказал, что еще не обсуждал свое будущее в польском клубе. Контракт украинца заканчивается этим летом.
"Не знаю, останусь ли в "Краковии", я не говорил об этом с клубом. Поэтому я ничего не знаю о своем будущем. Это не мне решать. Мой контракт действует до 30 июня. В клубе мне ничего не говорили", – приводит слова Коноплянки Dziennik Polski.
Коноплянка выступает за "Краковию" с февраля 2022 года. В текущем сезоне на счету 33-летнего вингера 4 мяча и 2 ассиста в 24 матчах.
Команда украинца занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.
Популярное сейчас
- Глава ЧВК Вагнер Пригожин угрожает министерству обороны РФ выйти из Бахмута после 9-го мая
- Билетный рэкет, два гола и банкротство: как Кройф играл во втором испанском дивизионе
- Выжигая технику оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 4 мая
- Названы оценки Зинченко и Мудрика за матч Арсенал – Челси
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО