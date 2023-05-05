AS: Реал начал присматривать возможную замену Лунину
В мадридском клубе не уверены, что украинец останется
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "
Как сообщает авторитетный AS, в клубе не уверены, что украинец останется в Мадриде по окончанию сезона, и поэтому уже начали прощупывать трансферный рынок на предмет поиска голкипера.
При этом отмечается, что позиции Тибо Куртуа остаются незыблемыми – бельгиец останется первым номером команды.
Не так давно испанские СМИ писали о том, что
Отметим, что 24-летний украинец в этом сезоне сыграл за "Реал" в 12 матчах, пропустил 13 голов.
Контракт игрока с клубом истекает летом будущего года.
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