AS: Реал начал присматривать возможную замену Лунину

Мадридский " Реал " начал подыскивать возможную замену украинскому голкиперу Андрею Лунину.

Как сообщает авторитетный AS, в клубе не уверены, что украинец останется в Мадриде по окончанию сезона, и поэтому уже начали прощупывать трансферный рынок на предмет поиска голкипера.

При этом отмечается, что позиции Тибо Куртуа остаются незыблемыми – бельгиец останется первым номером команды.

Не так давно испанские СМИ писали о том, что в услугах Лунина заинтересован "Вильярреал".

Отметим, что 24-летний украинец в этом сезоне сыграл за "Реал" в 12 матчах, пропустил 13 голов.

Контракт игрока с клубом истекает летом будущего года.