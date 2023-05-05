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AS: Реал начал присматривать возможную замену Лунину

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В мадридском клубе не уверены, что украинец останется

AS: Реал начал присматривать возможную замену Лунину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" начал подыскивать возможную замену украинскому голкиперу Андрею Лунину.

Как сообщает авторитетный AS, в клубе не уверены, что украинец останется в Мадриде по окончанию сезона, и поэтому уже начали прощупывать трансферный рынок на предмет поиска голкипера.

При этом отмечается, что позиции Тибо Куртуа остаются незыблемыми – бельгиец останется первым номером команды.

Не так давно испанские СМИ писали о том, что в услугах Лунина заинтересован "Вильярреал".

Отметим, что 24-летний украинец в этом сезоне сыграл за "Реал" в 12 матчах, пропустил 13 голов.

Контракт игрока с клубом истекает летом будущего года.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
AS

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