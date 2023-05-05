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Вьюнник: Мечтал оказаться в Европе как игрок, а не как беженец

Наши за границей
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Нападающий рассказал о Мариуполе, и не только

Вьюнник: Мечтал оказаться в Европе как игрок, а не как беженец

Getty Images

Новина українською

Украинский форвард австрийского "Грацера" Богдан Вьюнник, контракт которого принадлежит "Шахтеру", рассказал пресс-службе Международного олимпийского комитета, как состоялся его переезд в Европу, а также заявил о желании выиграть со сборной Украины молодежный Евро-2023.

"Мне трудно вспоминать Мариуполь, если честно. Мой последний клуб в Украине находился там, и я потерял все, свои прежние вещи, но меня это не особо волнует, потому что мои родители живы. Однако город был полностью разрушен. Погибло 90 тысяч человек из 400 тысяч. Это ужасные цифры, как и фото, и видео оттуда.

Мы еще больше гордимся тем, что мы украинцы, потому что наши люди в Украине доказывают всему миру, что мы можем бороться за свою свободу, за нашу землю и ради наших детей. Мы, конечно, не солдаты, но стараемся демонстрировать это и на футбольном поле.

Очевидно, что последний год был очень трудным для меня на поле и для моей страны. В моей жизни все изменилось. Я мечтал оказаться в Европе в качестве футболиста, но я мечтал о другой истории. Я хотел это сделать, но как украинский игрок, а не как беженец.

Евро-2023 U-21? Мы всегда думаем об Олимпиаде в Париже, которая состоится в 2024 году, мы все хотим там быть. Наша первая цель — выиграть чемпионат Европы, а там посмотрим", - сказал Вьюнник.

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В статье: Богдан Вьюнник Грацер AК 1902
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Источник:
МОК

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