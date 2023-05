Зинченко попал в символическую команду сезона АПЛ по версии EA Sports

Electronic Arts объявила символическую сборную лучших игроков АПЛ по итогам сезона 2022/2023.

В топ-11 попал и украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко.

Вся команда выглядит следующим образом:

Вратарь: Аарон Рэмсдейл ("Арсенал").

Защитники: Александр Зинченко, Уильям Салиба (оба - "Арсенал"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Ньюкасл").

Полузащитники: Мартин Эдегор ("Арсенал"), Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити").

Нападающие: Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Мохаммед Салах ("Ливерпуль").

Напомним, что команду сезона выбирали игроки и болельщики путем голосования.

Crowned by you.



Presenting the @PremierLeague Team of the Season for 2022/23.#FUT #FIFA23 #TOTS pic.twitter.com/TwZRX6fB54