Зинченко попал в символическую команду сезона АПЛ по версии EA Sports
Сборная действительно получилась топовая
Getty Images/Global Images Ukraine
Electronic Arts объявила символическую сборную лучших игроков АПЛ по итогам сезона 2022/2023.
В топ-11 попал и украинский защитник "
Вся команда выглядит следующим образом:
Вратарь: Аарон Рэмсдейл ("Арсенал").
Защитники: Александр Зинченко, Уильям Салиба (оба - "Арсенал"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Ньюкасл").
Полузащитники: Мартин Эдегор ("Арсенал"), Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити").
Нападающие: Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Мохаммед Салах ("Ливерпуль").
Напомним, что команду сезона выбирали игроки и болельщики путем голосования.
Crowned by you.— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 5, 2023
Presenting the @PremierLeague Team of the Season for 2022/23.#FUT #FIFA23 #TOTS pic.twitter.com/TwZRX6fB54
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