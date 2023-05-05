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Зинченко попал в символическую команду сезона АПЛ по версии EA Sports

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Сборная действительно получилась топовая

Зинченко попал в символическую команду сезона АПЛ по версии EA Sports

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Electronic Arts объявила символическую сборную лучших игроков АПЛ по итогам сезона 2022/2023.

В топ-11 попал и украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко.

Вся команда выглядит следующим образом:

Вратарь: Аарон Рэмсдейл ("Арсенал").

Защитники: Александр Зинченко, Уильям Салиба (оба - "Арсенал"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Ньюкасл").

Полузащитники: Мартин Эдегор ("Арсенал"), Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити").

Нападающие: Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Мохаммед Салах ("Ливерпуль").

Напомним, что команду сезона выбирали игроки и болельщики путем голосования.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко FIFA 23
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