Кащук продолжает разрывать. Хавбек Шахтера забил и отдал ассист в чемпионате Азербайджана. ВИДЕО
Украинец забивает в третьем матче чемпионата Азербайджана подряд
Фото: sabahfc
В пятницу, 5 мая, в рамках 33-го тура чемпионата Азербайджана "Сабах" украинца Алексея Кащука на выезде встречался с "Кяпазом".
Украинец вышел в стартовом составе своей команды и провел отличный матч - забил уже на 4-ой минуте, а через 12 минут добавил и ассист.
В итоге, "Сабах" разгромил соперника со счетом 3:0.
Отметим, что Кащук забивает уже в третьем матче подряд.
Также напомним, что контракт игрока принадлежит "Шахтеру", в "Сабахе" он играет в аренде, однако была информация, что азербайджанский клуб хочет выкупить украинца.
В нынешнем сезоне за "Сабах" во всех турнирах Кащук провел 30 матчей, забил 16 голов и отдал девять результативных передач.
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