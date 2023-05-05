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Кащук продолжает разрывать. Хавбек Шахтера забил и отдал ассист в чемпионате Азербайджана. ВИДЕО

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Украинец забивает в третьем матче чемпионата Азербайджана подряд

Кащук продолжает разрывать. Хавбек Шахтера забил и отдал ассист в чемпионате Азербайджана. ВИДЕО

Фото: sabahfc

Новина українською

В пятницу, 5 мая, в рамках 33-го тура чемпионата Азербайджана "Сабах" украинца Алексея Кащука на выезде встречался с "Кяпазом".

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Украинец вышел в стартовом составе своей команды и провел отличный матч - забил уже на 4-ой минуте, а через 12 минут добавил и ассист.

В итоге, "Сабах" разгромил соперника со счетом 3:0.

Отметим, что Кащук забивает уже в третьем матче подряд.

Также напомним, что контракт игрока принадлежит "Шахтеру", в "Сабахе" он играет в аренде, однако была информация, что азербайджанский клуб хочет выкупить украинца.

В нынешнем сезоне за "Сабах" во всех турнирах Кащук провел 30 матчей, забил 16 голов и отдал девять результативных передач.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сабах (Баку) Алексей Кащук
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