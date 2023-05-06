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Ребров все-таки покинет Аль-Айн в конце сезона. Клуб уже начал поиски нового тренера

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Эра украинца в аравийском клубе завершена?

Ребров все-таки покинет Аль-Айн в конце сезона. Клуб уже начал поиски нового тренера

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

"Аль-Айн" из ОАЭ начал поиски нового наставника команды.

Как сообщает Uaekick, текущий главный тренер Сергей Ребров покинет клуб после завершения сезона. Срок его контракта истекает в конце июня этого года.

Отметим, что в середине апреля журналист Виктор Вацко отметил, что глава УАФ Андрей Павелко уже договорился с Сергеем Ребровым о назначении на пост главного тренера сборной. Официально об этом должны были объявить в начале мая.

Впоследствии в СМИ фигурировала информация о том, что Ребров может продлить контракт с "Аль-Айном", а также интерес к тренеру со стороны "Олимпиакоса". Однако пока ни одного официального заявления.

Свои следующие матчи сборная Украины проведет в июне – тогда запланировано три поединка. Начнут “сине-желтые” товарищеским матчем против Германии 12 июня. А уже 16 и 19 июня сыграют в квалификации на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты соответственно.

Читайте такжеПавелко: К июньским матчам сборную Украины будет готовить новый главный тренер
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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Uaekick

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