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Мудрика все еще считают ключевым игроком проекта "Челси"

Наши за границей
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Руководство клуба надеется на улучшение результатов игрока в следующем сезоне

Мудрика все еще считают ключевым игроком проекта "Челси"

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика до сих пор считают ключевым футболистом лондонского клуба. Об этом сообщает Evening Standart.

Мнение руководства "аристократов" не поколебал даже не удачный старт карьеры украинца в АПЛ. В клубе рассчитывают на 22-летнего игрока в будущем.

В частности, руководство "Челси" ожидает, что в следующем сезоне Мудрик будет играть важную роль в команде.

В текущем розыгрыше АПЛ Михаил провел 12 матчей, отличившись двумя ассистами. Также он еще дважды играл в составе “Челси” в Лиге чемпионов, но голевых действий в свой актив не записал.

Контракт Мудрика с "аристократами" рассчитан до лета 2031 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает вингера в 60 млн евро.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Evening Standart

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