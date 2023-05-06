Мудрик выйдет в старте Челси на матч против Борнмута Забарного

В рамках 35-го тура АПЛ "Борнмут" встретится с "Челси". Вингер "аристократов" Михаил Мудрик начнет этот матч в основном составе.

А вот его соотечественник Илья Забарный не выйдет в старте "вишенок" – он оказался на скамье для запасных.

Перед этим матчем команды расположились рядом в турнирной таблице: "Челси" занимает 12 место, а "Борнмут" – 13 позицию. У коллективов по 38 очков.

Поединок начнется в 17.00. За ходом встречи можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.