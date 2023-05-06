Мудрик отыграл 63 минуты и показал 94% точности передач.

В рамках 35-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде обыграл "Борнмут"

Главный тренер "пенсионеров" Фрэнк Лэмпард выпустил Михаила Мудрика в стартовом составе на эту игру. Украинский вингер провел на поле 63 минуты, после чего был заменен Рахимом Стерлингом.

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Аналитический портал SofaScore оценил игру 22-летнего украинца в 6,6 балла.

Статистика Михаила в игре против "вишен":

Сыграно минут: 63'

Удары по воротам: 0

Попытки дриблинга (успешные): 2 (1)

Прикосновения к мячу: 31

Точность передачи: 17/18 (94%)

Ключевые передачи: 0

Навесы (точные): 4 (0)

Длинные передачи (точные): 1 (1)

Борьба за позицию (победа): 4 (2)

Верховые поединки (победа): 1 (1)

Потеря мяча: 11

Фолы: 1

Заработано фолов: 1

Перехват: 1

В этом сезоне АПЛ Мудрик сыграл 13 матчей, в которых записал на свой счет 2 ассиста.