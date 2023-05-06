Мудрик отыграл 63 минуты и показал 94% точности передач.
Михаил вышел в старте на поединок против "Борнмута"
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 35-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси"
Главный тренер "пенсионеров" Фрэнк Лэмпард выпустил Михаила Мудрика в стартовом составе на эту игру. Украинский вингер провел на поле 63 минуты, после чего был заменен Рахимом Стерлингом.
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Аналитический портал SofaScore оценил игру 22-летнего украинца в 6,6 балла.
Статистика Михаила в игре против "вишен":
- Сыграно минут: 63'
- Удары по воротам: 0
- Попытки дриблинга (успешные): 2 (1)
- Прикосновения к мячу: 31
- Точность передачи: 17/18 (94%)
- Ключевые передачи: 0
- Навесы (точные): 4 (0)
- Длинные передачи (точные): 1 (1)
- Борьба за позицию (победа): 4 (2)
- Верховые поединки (победа): 1 (1)
- Потеря мяча: 11
- Фолы: 1
- Заработано фолов: 1
- Перехват: 1
В этом сезоне АПЛ Мудрик сыграл 13 матчей, в которых записал на свой счет 2 ассиста.
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