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Мудрик отыграл 63 минуты и показал 94% точности передач.

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Михаил вышел в старте на поединок против "Борнмута"

Мудрик отыграл 63 минуты и показал 94% точности передач.

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 35-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде обыграл "Борнмут"

Главный тренер "пенсионеров" Фрэнк Лэмпард выпустил Михаила Мудрика в стартовом составе на эту игру. Украинский вингер провел на поле 63 минуты, после чего был заменен Рахимом Стерлингом.

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Аналитический портал SofaScore оценил игру 22-летнего украинца в 6,6 балла.

Статистика Михаила в игре против "вишен":

  • Сыграно минут: 63'
  • Удары по воротам: 0
  • Попытки дриблинга (успешные): 2 (1)
  • Прикосновения к мячу: 31
  • Точность передачи: 17/18 (94%)
  • Ключевые передачи: 0
  • Навесы (точные): 4 (0)
  • Длинные передачи (точные): 1 (1)
  • Борьба за позицию (победа): 4 (2)
  • Верховые поединки (победа): 1 (1)
  • Потеря мяча: 11
  • Фолы: 1
  • Заработано фолов: 1
  • Перехват: 1

В этом сезоне АПЛ Мудрик сыграл 13 матчей, в которых записал на свой счет 2 ассиста.

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В статье: Челси (Лондон) Борнмут Михаил Мудрик
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