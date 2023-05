Восстановился после травмы. Малиновский в старте Марселя на гостевой поединок

В рамках 34-го тура французской Лиги 1 "Марсель" сыграет на выезде против "Ланса". Начало встречи – 22:00.

Руслан Малиновский выйдет на эту встречу в стартовом составе "провансальцев".

В прошлом туре 30-летний украинец не попал в заявку "Марселя" на матч с "Осером" – хавбек получил повреждение голени на тренировке перед поединком.

В этом сезоне чемпионата Франции украинский полузащитник принял участие в 15 матчах и забил 1 гол.

