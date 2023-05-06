Восстановился после травмы. Малиновский в старте Марселя на гостевой поединок
Руслан выйдет с первых минут на игру против "Ланса"
Фото: Olympique de Marseille, twitter
В рамках 34-го тура французской Лиги 1 "Марсель" сыграет на выезде против "Ланса". Начало встречи – 22:00.
Руслан Малиновский выйдет на эту встречу в стартовом составе "провансальцев".
В прошлом туре 30-летний украинец не попал в заявку "Марселя"
В этом сезоне чемпионата Франции украинский полузащитник принял участие в 15 матчах и забил 1 гол.
???? ???????????????????????????????? ???????? | @RCLens v #OM— Olympique de Marseille ???????? ???????? (@OM_English) May 6, 2023
Here's the 1⃣1⃣ Olympiens tasked with trying to secure victory this evening at Stade Bollaert-Delelis
ALLEZ OM!
⚪️???? pic.twitter.com/FbLRsGYtPJ
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